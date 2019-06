New opening Opel Milano- Morgan Live Performance

PSA Retail Milano è lieta di invitarvi a festeggiare l’apertura della concessionaria OPEL di Via Gattamelata 41 a Milano, per celebrare tutti insieme l’arrivo del brand nell’area Nord Ovest della città.

PSA RETAIL è il secondo gruppo di distributori di auto in Europa con 378 punti vendita in 10 paesi, di cui 7 in Italia fra Milano e Roma. Oltre al marchio Opel, l’ultimo acquisito nel 2017 da General Motors, sotto l’ombrello della casa automobilistica PSA Group troviamo Citroen, Peugeot e DS Automobiles.

Un opening esclusivo all’insegna dell’innovazione, in linea con la filosofia aziendale “Il futuro appartiene a tutti”. Un evento scandito da tecnologie divertenti e installazioni interattive che faranno da sfondo alla gamma di modelli OPEL: dalla famosissima Corsa ai nuovi suv cittadini.

La colonna sonora della serata è affidata a Morgan che si esibirà con una performance piano-voce.

L’evento si terrà giovedì 20 giugno 2019 dalle 19:30. State pronti a scaldare i motori all’interno della nuova concessionaria!

Vi attende un aperitivo da condividere con gli amici mentre scoprite le caratteristiche tecnologiche e di performance del brand tedesco.

L’evento è a numero chiuso. È possibile accedere solo previa registrazione compilando questo form

Una partenza full tech per PSA Retail Milano che prevede un anno ricco di novità per la concessionaria per far sentire tutte le persone parte di un cambiamento in veloce trasformazione, fatto di innovazioni ed emozioni che apriranno le porte al futuro della mobilità: l’elettrico.

