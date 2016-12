"New Year Is Ok": Capodanno alla Santeria Social Club

New Year Is Ok è il nome della serata con cui la Santeria Social Club saluterà l'anno nuovo.

In programma: cena dalle 20:30 con spettacolo teatrale (al costo di 50 euro); conto alla rovescia in compagnia dei deejay del locale; spettacolo di Incredible! Awsome! Live Band, con interpretazione di brani soul, jazz e funk (00:15-1:15); set a cura di Rollover Milano, collettivo sostenitore della disco boogie morbida e ritmata (1:15-3); set di Lele Sacchi, con una selezione che spazia dalla disco music alla house ed elettronica di livello (3-4:30).

Prevendite disponibili su mailticket.it (chi intende cenare non deve acquistare i biglietti online).