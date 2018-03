Niall Horan in concerto: il 7 maggio al Mediolanum Forum

Niall Horan suonerà per il pubblico del Mediolanum Forum di Assago lunedì 7 maggio 2018, in occasione del tour di supporto al suo album di debutto come solista, Flicker, anticipato dal singolo Too Much To Ask.

Classe '93, il cantante irlandese componente dei One Direction, è attivo a livello musicale dal 2010, anno in cui ha partecipato al talent show britannico The X Factor. Dal 2016 Horan ha intrapreso la carriera solista.

I biglietti per il concerto del 7 maggio, aperto dalla pop star emergente Julia Michaels, sono in vendita sui circuiti principali e nei punti vendita autorizzati.