Nicola Manueppelli e Claudio Sanfilippo presentano merenda da Hadelman

comunicato & invito Nicola Manuppelli e Claudio Sanfilippo presentano Merenda da Hadelman, Zig Zag, San Donato Milanese, 25 febbraio 2017, ore 17.00 Il nuovo romanzo di Nicola Manuppelli, Merenda da Hadelman sarà presentato con Claudio Sanfilippo, chitarra e voce, nel prossimo incontro di Zig Zag (via Libertà, 10, telefono 025272125) sabato 25 febbraio 2017, a partire dalle ore 17.00, con l'introduzione di Lucia Gandolfi. Merenda da Hadelman (Outlaws/Aliberti) è il secondo romanzo di Nicola Manuppelli: traduttore, biografo di Alice Munro e Chuck Kinder, ha esordito nel 2014 con Bowling (Barney). Merenda da Hadelman racconta un particolare decalogo sull'amore e sulla felicità cresciuto tra le pareti di una caffetteria che il protagonista, un ex poliziotto cinquantenne, con un bagaglio esistenziale non indifferente alle spalle, ha ottenuto in gestione da un detenuto. La caffetteria di Hadelman diventa un avamposto da cui si diramano svolte e passioni che Nicola Manuppelli narra con il gusto e il trasporto di una ballata. Non a caso, nella presentazione di Merenda da Hadelman, sarà coadiuvato da Claudio Sanfilippo, chitarrista, autore e cantante, tra i maggiori cantautori della scuola milanese. L'incontro è libero e gratuito, con degustazione enologica finale, si raccomanda la puntualità. Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.