"Nido": il 5 maggio al Sala Fontana

Venerdì 5 maggo 2017 al Teatro Sala Fontana andrà in scena Nido, lo spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Due uccellini costruiscono il nido per il loro uovo. Si impegnano con pazienza, ingegno e immaginazione, ma ogni volta che sono a un passo dalla fine qualcosa non va, almeno finché imparano a tralasciare il superfluo e a concentrarsi sull'essenziale.