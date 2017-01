"Niente più al mondo": dal 13 al 29 gennaio al Teatro Franco Parenti

Dal 13 al 29 gennaio al Teatro Franco Parenti andrà in scena Niente più al mondo, lo spettacolo di Massimo Carlotto con Annina Pedrini per la regia di Fabio Cherstich.

Il racconto in prima persona di una madre che ha appena ucciso la figlia. Una storia di miseria spirituale ed economica, in cui gli unici riferimenti sono quelli televisivi del successo a basso costo. Delusa dal marito che ha perso il lavoro e si è messo a fare il magazziniere e dalla figlia che invece di sfruttare il suo aspetto fisico per fare la velina si è accontentata di fare la pony express per una misera paga, questa donna arrabbiata rievoca la propria storia e quella della sua famiglia.