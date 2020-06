Niente sarà piu' come prima: il cambiamento post pandemia

Prosegue il ciclo di incontri “Il mondo dopo. Ripensare nuove geografie umane e sociali” in streaming web dalla Casa della Psicologia di Milano.



La seconda serata sarà dedicata al tema del cambiamento.

La pandemia ha tracciato una linea di demarcazione tra un ‘prima’ e un ‘dopo’ che, a seconda dell’esperienza personale, può aver segnato il dolore di un lutto, la rinuncia a uno stile di vita precedente oppure l’auspicio che tutto ciò lasci una traccia positiva nella nostra memoria e nel nostro sentire. Il cambiamento è sempre frutto di un processo che procede per fasi non lineari: osservazione, riflessione, elaborazione, adattamento e riadattamento. È possibile applicare questo modello, che in psicologia aiuta a comprendere la crescita personale, anche allo sviluppo sociale, culturale, economico, politico? Cosa servirebbe per curare l’effetto traumatico della pandemia e arrivare a scrivere una storia diversa, più umana?



L'attrice Lella Costa e la scrittrice Michela Marzano ne parleranno con Vittorio Lingiardi, psicoanalista, giornalista e poeta. Modera Maria Silvana Patti, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia.



L'incontro è gratuito e aperto al pubblico. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.opl.it e seguire le indicazioni per accedere allo streaming online.