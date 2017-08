"Nietzsche, Rilke, Lou Salomé": inaugurazione il 2 settembre alla Fabbrica del Vapore

Sabato 2 settembre alla Fabbrica del Vapore inaugura Nietzsche, Rilke, Lou Salomé. Il dicibile e l'indicibile, in mostra fino al 10 ottobre.

Ad aspettare i visitatori un'ampia collezione di fotografie d'epoca, documenti, video e testi letterari dei tre autori Friedrich Nietzsche (1844-1900), Rainer Maria Rilke (1875-1926) e Lou von Salomé (1861-1937), in dialogo con le opere di Elena Mutinelli, Volker März, Anna Pellegrini e Ariel Soulé.

L'esposizione sarà arricchita da un fitto calendario di incontri, letture, spettacoli e conferenze. Di seguito il programma.



- Martedì 5 settembre ore 17:45, Pier Giorgio Carizzoni e Vittorio Bocceda: Presentazione della manifestazione, videoproiezioni, interviste, ascolti musicali, Sala del Grechetto/Palazzo Sormani, Via Francesco Sforza 7.



- Giovedì 7 settembre ore 17:30, Anna Torterolo: “Arte e poesia: Rilke, Rodin, Cézanne”, Mediateca Santa Teresa, Via della Moscova 8.



- Giovedì 7 settembre ore 21, film “Al di là del bene e del male” di Liliana Cavani, Arianteo - Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4.



- Venerdì 8 settembre ore 19, Susanna Mati: “Nietzsche. L’arte e il labirinto”, Libreria Open, Viale Monte Nero 6.

A seguire: cena filosofica “Noi siamo quel che mangiamo” con la partecipazione dell’autrice .



- Lunedì 11 settembre ore 19, Eric Minetto, Ada Servida Vento: “Yoga e poesia in Rilke”, Centro Yoga Mandir, Via Circo 18.



- Martedì 12 settembre ore 17, Rossella Fabbrichesi: “Nietzsche e Lou, amor fati alla prova”, Università Statale di Milano, Aula 102, Via Festa del perdono 7.

- Mercoledì 13 settembre ore 18:30, Sossio Giametta: “Nietzsche che dice? Capire Nietzsche”, colloquio-intervista a cura di Pier Giorgio Carizzoni, Palazzo Reale/Sala conferenze, terzo piano, Piazza Duomo 14 (terzo piano).



- Mercoledì 13 settembre ore 21, Giulio Giorello: “Nietzsche e la (gaia) scienza”, Palazzo Reale/Sala conferenze, Piazza Duomo 14 (terzo piano).



- Giovedì 14 settembre ore 19, Amelia Valtolina: “Lou Salomé: scrivere di sé, scrivere dell’altro”, Libreria Verso, Corso di Porta Ticinese 40.



- Venerdì 15 settembre ore 21, “Mille voci per Rilke, mille voci per Nietzsche”, reading di poesia e filosofia: microfono aperto a poeti, lettori, appassionati, fini dicitori; Teatro Franco Parenti/Café rouge, Via Pier Lombardo 14.



- Sabato 16 settembre ore 19, Elisabetta Chicco Vitzizzai: “Nietzsche. Psicologia di un enigma”, Ristorante Dulcis in Fundo, Via Zuretti 55. A seguire: cena filosofica con menu nietzschiano.



- Martedì 19 settembre ore 18, Quirino Principe: “Nietzsche e Wagner”, Sala del Grechetto/Palazzo Sormani, Via Francesco Sforza 7.



- Lunedì 18 settembre ore 21, Piero Cammerinesi: "Rudolf Steiner e Friedrich Nietzsche. Storia di un incontro", Libreria Popolare di via Tadino 18.



- Mercoledì 20 settembre ore 19, Arianna Ghilardotti: “Acuta come un’aquila, coraggiosa come un leone. Lou Andreas-Salomé e Sigmund Freud attraverso le lettere”, Forum Austriaco di cultura, Piazza del Liberty 8.



- Giovedì 21 settembre alle ore 18, Carlo Sini: “Nietzsche e il declino della civiltà”, Casa della cultura, Via Borgogna 3. Alle ore 21: videoproiezione di film e documentari.



- Giovedì 21 settembre ore 20:30/ venerdì 22 settembre ore 19:30, recital di Franco Branciaroli: “La vita ha ragione in tutti i casi” da “Lettere a un giovin poeta” di Rilke, Spazio Banterle, Largo Corsia dei Servi 4.



- Venerdì 22 settembre ore 10.30, Gianguido Piazza: “Sulla soglia dell’attimo” lezione su Nietzsche e visita guidata alla mostra con studenti del Liceo Classico Parini, Fabbrica del vapore-Spazio ex-Cisterne, Via Procaccini 4.



- Venerdì 22 settembre ore 19, Romano Màdera: “Nietzsche e Jung: dopo la morte di Dio”, Libreria Open, Viale Monte Nero 6. A seguire: cena filosofica con l’autore.



- Lunedì 25 settembre ore 18, Giulio Guidorizzi: “La nascita della tragedia. Apollo, Dioniso, Nietzsche”, Fabbrica del vapore-Spazio ex Cisterne, Via Procaccini 4.



- Martedì 26 settembre ore 19, Laura Pariani:“La foto di Orta. L’amore impossibile di Nietzsche e Lou Salomé”, Libreria Gogol & Company, Via Savona 101.



- Mercoledì 27 settembre ore 18, Enzo Restagno: “Rilke e la musica” + letture rilkiane di Silvano Piccardi, Conservatorio G. Verdi/Sala Puccini, Via Conservatorio 12.