"Nifeamus": dal 30 aprile al 1° maggio a Villa Litta

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, nell'incantevole quadro di Villa Borromeo Visconti Litta (Lainate), si terrà Ninfeamus, la manifestazione che promuove la cultura del verde e del paesaggio, giunta alla sesta edizione.

Quest'anno l'iniziativa, che ospiterà Wunder Mrkt - Il Mercato delle Meraviglie, sarà caratterizzata da attività culturali e ludiche, organizzate secondo aree tematiche. Tra i partecipanti l'Accademia di Belle Arti di Brera, che proporrà l'installazione Fiori Tessuti, risultato del laboratorio per la realizzazione di arazzi floreali con la carta tessuta.

In programma anche: visite guidate al Ninfeo, al Parco Storico e alle Serre delle Orchidee; l'esposizione Seduzione-Repulsione: quello che le piante non dicono, galleria itinerante che spiega l'arte delle piante nell'attirare gli impollinatori e, al contempo, respingere gli aggressori. Il ricavato dalla manifestazione sarà devoluto in favore della valorizzazione del Parco di Villa Litta.