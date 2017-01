"No Pants Subway Ride": domenica 8 gennaio torna il giro in metro in mutande

Domenica 8 gennaio No Pants Subway Ride torna a Milano per la settima edizione, dando appuntamento ai partecipanti in piazza Leonardo Da Vinci.

Per chi desidera fare un giro in metropolitana in abbigliamento intimo, come scrivono gli organizzatori, le regole sono semplici: "1) la faccia tosta di levarsi i pantaloni in metropolitana; 2) riuscire a reggere il gioco, ovvero comportarsi come se nulla fosse e non si conoscessero gli altri partecipanti".

Dopo essersi ritrovati al centro di piazza Leonardo i rider si divideranno in gruppi e raggiungeranno insieme la stazione di Piola; una volta in metropolitana (sempre seconda o penultima carrozza) non dovranno parlare tra loro, ma fingersi sconosciuti e assumere un comportamento normale, leggendo un giornale, ascoltando della musica o sedendosi in silenzio. Quando si arriverà nella stazione designata (rivelata durante il ritrovo) i partecipanti si toglieranno i pantaloni infilandoli in borsa. Alla fermata convenuta scenderanno e aspetteranno la metro successiva in intimo, continuando a ostentare nonchalance. Una volta sul treno si comporteranno come se niente fosse. I percorsi convergeranno tutti in Duomo.

Tutti i dettagli verranno spiegati durante il ritrovo. Gli organizzatori ricordano di portare uno zaino o una borsa, un biglietto della metropolitana e di evitare vestiti appariscenti.