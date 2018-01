"No Pants Subway Ride": domenica 7 gennaio torna il giro in metro in mutande

No Pants Subway Ride -il flash mob che prevede un giro in metro senza pantaloni- torna a Milano domenica 7 gennaio per l'ottava edizione, dando appuntamento ai partecipanti in piazza Leonardo Da Vinci.

Al grido di "Andate e Smutandatevi!", come scrivono gli organizzatori, i partecipanti faranno un tratto in metropolitana in abbigliamento intimo. Poche le regole da osservare: avere la faccia tosta di levarsi i pantaloni in metropolitana e riuscire a reggere il gioco, ovvero comportarsi come se nulla fosse e non si conoscessero gli altri partecipanti.

Dopo essersi ritrovati alle 14 al centro di piazza Leonardo, i "rider" si divideranno in gruppi e raggiungeranno insieme la stazione di Piola. Una volta in metropolitana (sempre seconda o penultima carrozza) non dovranno parlare tra loro, ma fingersi sconosciuti e assumere un comportamento normale, leggendo un giornale, ascoltando della musica o sedendosi in silenzio. Quando arriveranno nella stazione designata (rivelata durante il ritrovo) i partecipanti si toglieranno i pantaloni infilandoli in borsa. Alla fermata convenuta scenderanno e aspetteranno la metro successiva in intimo, continuando a ostentare nonchalance. Una volta sul treno si comporteranno come se niente fosse. I percorsi convergeranno tutti in Duomo.

Tutti i dettagli verranno spiegati durante il ritrovo. Gli organizzatori ricordano di portare uno zaino o una borsa, un biglietto della metropolitana e di evitare vestiti eccessivamente succinti.