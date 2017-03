No supervision: an alternative movie art by Adam Jureso

RossoSegnale 3001LAB in collaborazione con il MIMAT organizza per la prima volta in Italia e in Europa la personale del lavoro di Adam Ryan Juresko, artista eclettico di Richmond, Virginia (USA). Gli "Alternative Movie Works" sono un riferimento oramai consolidato del mondo del collezionismo cinematografico americano, ma anche della grafica d'arte statunitense. Rifacendosi alle icone del cinema mondiale, nel lavoro dedicato al cinema, Adam prende in prestito dettagli o contenuti significativi di un film, per trasformarli in oggetto artistico con riferimenti propri. opening h.18.00 GIOVEDI' 23/3/17 - RossoSegnale (Via Sacchini 18 - Milano 0229527453 M1/M2 Loreto. Su appuntamento) VENERDI' 24/3/17 - MIMAT (Via Morozzo della Rocca 12 / Corso Magenta - Milano. In orari proiezioni) fino al 12 GIUGNO 2017 rossosegnale.it - mimat.it