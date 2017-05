"Noam Chomsky": dal 10 al 17 giugno all'Oberdan una rassegna sul suo pensiero

Dal 10 al 17 giugno lo Spazio Oberdan ospita Noam Chomsky, una rassegna di due film per illustrare il pensiero del linguista, filosofo, storico e teorico della comunicazione.

In proiezione: Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992), raccolta di materiali di repertorio per permettere di comprendere di più su un intellettuale scomodo come Chomsky, di approfondire le sue idee ma anche di conoscere i punti di vista dei suoi avversari (10 giugno ore 21, 17 giugno 16:15); e Requiem for the American Dream (2015), documentario tratto dall'ultima intervista a Chomsky, nella quale vengono identificati i principi alla base di una diseguaglianza sociale senza precedenti (11 giugno ore 17, 12 giugno 21:15, 15 giugno 19:30).