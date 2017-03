Nobraino live: il 20 luglio al Carroponte

Giovedì 20 luglio i Nobraino si esibiranno dal vivo per il pubblico del Carroponte.

Nati a Riccione nel '96 i Nobraino sono celebri per le performance energetiche in cui combinano rock, folk e cantautorato. Il loro primo disco, The Best of Nobraino, risale al 2006 e raccoglie i loro lavori sin dagli esordi.

Il quinto e ultimo lavoro del gruppo, 3460608524, afferma l'intenzione di una comunicazione diretta con il proprio pubblico; il telefono del titolo infatti, è un numero di cellulare vero, che sarà attivo in alcuni giorni permettendo ai membri del gruppo di rispondere alle chiamate e ai messaggi dei propri fan.