Noi abbiamo scherzato - Triologia scuola milanese

Il Moulinski, locale serale e nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona musica, dal mainstream jazz alle proposte più di ricerca, presenta uno speciale appuntamento in collaborazione con Scuola Milanese, format culturale che racconta Milano attraverso le suggestioni della musica e della narrazione. Scuola Milanese è un concept di intrattenimento nato nell’estate del 2013, che ha prodotto 25 serate per due stagioni consecutive alla Salumeria della Musica di Milano.

Protagonisti di tre serate speciali a cadenza mensile, gli ideatori di Scuola Milanese, Carlo Fava, Claudio San Filippo e Folco Orselli - nelle vesti di narratori, musicisti e conduttori - presentano al Moulinski una rassegna in tre episodi per conversare di musica e aprire nuovi punti di vista e spunti di riflessione sulla Milano che ci circonda.

Presentazione in musica di un libro importante: “Ma chi ha detto che non c’è” di Gianfranco Manfredi. Oltre a Manfredi sarà ospite Ricky Gianco. Una serata in cui con leggerezza si parlerà di ’68, di ’77 e delle tante canzoni che di quei movimenti sono state colonna sonora.