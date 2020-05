Noisy mask | Le mascherine protettive ad alto valore sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono state consegnate ieri, presso il CN HUB, sede della Fondazione Don Gino Rigoldi, le prime 500 mascherine, prodotte grazie ai proventi della vendita di altrettanti esemplari di NoisyMask, le mascherine protettive prodotte con il marchio NoisyStyle da Luca Ravezzani e Matteo Maria Canciani. I due giovani designer, classe 1997, hanno donato a Don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, la dotazione di presidi protettivi per il viso a favore di Comunità Nuova Onlus, associazione che da 40 anni accoglie e sostiene bambini, giovani e adulti, aiutandoli a costruire il proprio futuro. Luca Ravezzani e Matteo Maria Canciani nei due mesi di lockdown dovuto alla pandemia che ha bloccato l'Italia, chiusi nelle rispettive case con il proprio PC, hanno pensato di realizzare qualcosa di utile. Qualcosa che potesse dare un contributo fattivo a chi è impegnato nella gestione di questa emergenza, una risposta di segno positivo in una situazione tanto drammatica. L’idea è stata realizzare una mascherina speciale, prodotta attraverso un nuovo marchio d’avanguardia, NoisyStyle. La NoisyMask risponde alla necessità di rendere disponibile uno strumento che, dopo essere stato considerata inutile dagli esperti virologi, è invece riconosciuto oggi come un oggetto di difesa e protezione, indispensabile e obbligatorio, e che molto probabilmente farà parte della nostra quotidianità ancora a lungo. NoisyMask è una mascherina comoda, lavabile e riutilizzabile, realizzata con materiale certificato sanitario, anallergico, idrorepellente, traspirante e filtrante. Un dispositivo per la prevenzione e la tutela della collettività, utilizzabile nelle normali attività giornaliere, in conformità con le disposizioni in materia del decreto “Cura Italia”. Il progetto vuole fondere più principi: protezione, comodità e stile, con un forte senso solidale. In collaborazione con l’azienda Gimoto, per ogni esemplare NoisyStyle acquistato ne verrà donato una a importanti associazioni caritatevoli di Milano. Luca Ravezzani e Matteo Maria Canciani non si sono fermati alla progettazione di una mascherina utile e funzionale, ma hanno conferito al progetto un valore aggiunto ulteriore, mettendo in gioco la loro professionalità per rispondere alla necessità di immaginare l’oggetto in una maniera inedita, ovvero come un accessorio ormai parte integrante del proprio outfit. Un design ergonomico facciale che si adegua con comodità al viso di chi la indossa; una grafica geometrica, lineare e pulita messa a punto a partire da un concetto olistico; e infine un colore, il nero, che vuole donare alla mascherina un senso di sobria eleganza, su cui si ripete il logo “Y” associando tonalità grigie al verde fluo: la Y-fluo rappresenta chi la indossa, mentre le Y-grigie raffigurano tutti i partecipanti al progetto. Dicono Luca Ravezzani e Matteo Maria Canciani, ideatori di NoisyMask: "Abbiamo cercato di realizzare un oggetto capace di associare la parola mascherina a un prodotto di stile, mantenendone intatta la classica funzionalità protettiva. Ci è parso naturale e spontaneo immaginare un collegamento con un fine sociale –quasi leggibile anche nella grafica delle mascherine – e siamo molto felici di questa collaborazione con “Comunità Nuova” di Don Gino Rigoldi." NoisyMask è l’unica mascherina lavabile ad aver superato i test BFE (Bacterial Filtration Efficency) con un risultato del 99,97%. Si tratta di un dispositivo conforme all’uso civile secondo il comma 2 dell’articolo 16 del Decreto “Cura Italia” Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020). Non si configura come dispositivo monouso di tipo medico (DM) o come dispositivo monouso per la protezione individuale (DPI). I due creativi, conosciutisi nel 2017 all’interno del comune percorso di studi in Product Design presso IED Milano, nel 2019 hanno deciso di unire i propri interessi fatti di progettazione, tecnologia e una grande passione per la moto, dando vita a un marchio: NoisyStyle, progetto per l’abbigliamento tecnico da moto customizzato. Nel 2020, con la diffusione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il loro progetto comune si è concretizzato nella realizzazione di NoisyMask.