Da Base Milano si noleggiano le bici per scoprire itinerari nascosti sui Navigli

Sono passati pochi giorni dalla riapertura di Base Milano e arriva già una grande novità: il progetto culturale sostiene infatti i percorsi cicloturistici che fanno riscoprire la Milano più inaspettata pedalando a Sud lungo i Navigli. Dal 13 giugno sarà possibile noleggiare una bicicletta attraverso il sito www.aritmodacque.it da ritirare a Base Milano.

Il progetto ARDA

Con la riapertura di BASE Milano, riparte infatti anche il progetto ARDA – A Ritmo d’Acque grazie ad una nuova app gratuita con sedici itinerari consigliati per esplorare la zona a Sud di Milano e un servizio di noleggio biciclette con ritiro in Via Bergognone 34, prenotabile attraverso il sito dedicato, attivo a partire da sabato 13 giugno.

Un’ottima occasione per riprendere il contatto con la natura e il territorio circostante, pedalando a ritmo lento lungo i navigli per arrivare fino ad Abbiategrasso, Vigevano e Pavia attraverso vari punti di interesse storico, culturale e turistico: dalle cascine, tra cui le più antiche “corti” della bassa milanese, ai luoghi di culto, fino a progetti sociali e nuove società agricole con produzione a chilometro zero.

Scopo del progetto - realizzato da BASE in partnership con Bepart, Ideas, Local Logic, J’eco, Turbolento Thinkbike, Fondazione RCM - è quello di promuovere un turismo lento, sostenibile e di prossimità, offrendo un immaginario diverso a chi vive in città.

Le opere di realtà aumentata tra gli itinerari

Vie d’acqua, via Navigli, a ritmo d’acqua: BASE Milano sconfina ed esce dal quartiere Tortona per espandersi lungo i navigli verso sud. Mappare e valorizzare il territorio, mettere in rete operatori locali, sviluppare nuovi strumenti narrativi sono stati infatti i principali obiettivi che hanno portato alla nascita di ARDA – A Ritmo D’Acque.

Nel corso dell’estate, infatti, gli itinerari saranno arricchiti da segnaletiche multisensoriali e opere in realtà aumentata. Una modalità originale per promuovere, attraverso l’arte e le tecnologie digitali, percorsi sostenibili alternativi ai corposi flussi turistici che spesso si limitano all’area urbana senza esplorarne i dintorni.

Dal mese di giugno 2020 il progetto ARDA riparte per tornare in contatto con la natura, pedalando a ritmo d’acque lungo i Navigli. L’app “A Ritmo d’Acque”, sviluppata da Jecoguides, consente di navigare attraverso i punti di interesse mappati nella prima fase del progetto e seguire gli itinerari in modalità self-guided. A partire dal 13 giugno, sarà possibile noleggiare una bicicletta attraverso il sito dedicato, da ritirare a Base Milano.