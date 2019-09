Alla Bocciofila Martesana arrivano un festival di swing e una sagra dei fiori di zucca

Venerdì 20 settembre alla Bocciofila Martesana, nel quartiere di Nolo, arriva una grande festa a ritmo di swing.

La festa

Durante la festa il pubblico si potrà emozionare danzando con una grande orchestra che eseguirà i pezzi più belli e classici dello Swing.

Di seguito il programma:

. Dalle 19 alle 20: lezione di Lindy Hop con La Scuola Quelli Di Via Oldrado

. Dalle 20: cene su prenotazione chiamando il numero 02.2871185

. Dalle 20:30: Live Jazz Lag

. Dalle 22:30: @La Basically Swing Jokerstra

La sagra dei fiori di zucca

Non solo: oltre ai balli verrà organizzata anche una Sagra dei fiori di zucca, con sette ricette con Fiori di Zucca semplici, leggere, buone anche per vegetariani e vegani. Sarà possibile cenare con un risotto con fiori di zucca, pappardelle con fiori zucca, fiori di zucca in pastella o frittatine con fiori di zucca. Si potrà inoltre scegliere tra paccheri con ciliegino di pachino e burratina, risotto stracciatella e pistacchio e cotoletta Milanese con patatine fritte o insalata.