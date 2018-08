L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e Cascina Merlata Partnership, in accordo con il Municipio 8, sono lieti di ospitare la rappresentazione di Nome di battaglia Lia, nell’occasione del primo anniversario della intitolazione a Giovanni Pesce della piazza di Cascina Merlata. Scritto, diretto e interpretato da Renato Sarti, prodotto dal Teatro della Cooperativa, Nome di battaglia Lia, è interpretato anche da Rossana Mola e Marta Marangoni.

Nel settembre 2017 la piazza antistante Cascina Merlata venne intitolata alla memoria di Giovanni Pesce, il mitico comandante Visone, che fu protagonista della Resistenza italiana e poi a lungo consigliere comunale di Milano. Oggi, a un anno da quella intitolazione, si torna a parlare di libertà grazie alla rappresentazione di Nome di battaglia Lia, in una data simbolo per la nascita della Resistenza italiana al nazifascismo. L’8 settembre 1943, infatti, in seguito all’armistizio stipulato da Pietro Badoglio con gli alleati angloamericani in nome e per conto del re d’Italia, Vittorio Emanuele III, si chiuse la prima fase della Guerra mondiale e si diede avvio alla lotta di Liberazione.

Nella data simbolo della nascita della Resistenza, nella piazza dedicata a uno dei più valorosi comandanti partigiani, Nome di Battaglia Lia, vuole riportare alla luce un drammatico episodio della storia milanese.

Lo spettacolo ha il patrocinio di: Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Fondazione Cariplo, Abitare società cooperativa.

Si ringraziano per il sostegno COOP Lombardia e Deltaecopolis.



Evento gratuito.

Iscrizioni su: https://nomedibattaglialia.eventbrite.it

Info: www.cascina-merlata.net