"Nome di battaglia Lia": dal 25 al 29 al Teatro Ringhiera

Nome di battaglia Lia andrà in scena dal 25 al 29 aprile al Teatro Ringhiera, regia di Renato Sarti, con Marta Marangoni, Rossana Mola, Renato Sarti.

In occasione della Festa della Liberazione, la storia della Resistenza del quartiere Niguarda, che si liberò dal nazifascismo il 24 aprile 1945, un giorno in anticipo sul resto della città. Proprio quel giorno sotto una raffica di mitra di nazisti sulla via della fuga, moriva – incinta di otto mesi – Gina Galeotti Bianchi, "nome di battaglia Lia", una delle figure più importanti del Gruppo di Difesa della Donna. Quest’ultimo, che assisteva le famiglie bisognose, era parte del C.L.N e dei Gruppi Volontari della Libertà, stampava il foglio femminista Noi donne e organizzava manifestazioni e staffette, contava 40mila aderenti, di cui tre mila attiviste.