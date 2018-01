Non c'è 2 senza te

Qual è la ricetta della felicità?



Mariateresa, scrittrice di successo, è convinta di averla individuata nella biandria: da quattro anni infatti è sposata come Maria, con Giorgio -

professore di matematica tutto d'un pezzo, serio e affidabile - e come Teresa, con Danny, sconclusionato cantautore che la fa sentire ancora una ventenne.

Con la scusa del lavoro, la donna viaggia ogni settimana vivendo tre giorni nella sua casa con Giorgio, e tre in quella con Danny (ignari l'uno dell'esistenza

dell'altro).

Che cosa accadrà quando Mariateresa scoprirà di essere incinta?



A supportarla e sopportarla interverrà Sara, sua cara amica nonché sua editrice, che tenterà di convincerla a confessare la verità ai due potenziali padri

e a trovare con loro una soluzione.