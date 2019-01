Non ci lasceremo mai tour 1999 - 2019

CONSORZIO ANIME SALVE: Non ci lasceremo mai 1999 – 2019.



“Non ci lasceremo mai”. Tour del ventennale dalla morte di Fabrizio de Andrè.

Dopo il successo del Tour biennale “Storie di ieri”, il Consorzio Anime Salve torna live con un nuovo spettacolo.

A vent'anni dalla morte del cantautore il Consorzio Anime Salve, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio de Andrè, parte da Torino con una nuova serie di concerti in club e teatri d'Italia.

Attraverso una scaletta che spazia dalle origini alla morte, lo show racconta de Andrè, attraverso la sua poesia. I Consorzio, prendendo per mano lo spettatore, lo accompagneranno attraverso le immagini della musica di Faber.

“Questo è il tour della maturità. A vent'anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, noi festeggiamo i dieci anni di concerti. Suonare De Andrè è un po' come affrontare un brano di musica classica con un pizzico di jazz; devi capirne il significato profondo per una interpretazione completa e metterci quel pizzico di tuo che completa la scena” (Alessio “Fuser” Castagna/Andrea “Neura Nejrotti cit.)

Brani famosi proposti al fianco di brani meno conosciuti, arrangiamenti classici insieme a rielaborazioni della band. Racconteranno il De Andrè poeta, il suo pensiero politico, la religione, la celebrazione degli ultimi, la sua filosofia.



Il Consorzio passerà al Piccolo Teatro della Martesana di Cassina De' Pecchi il 19 gennaio. Orario: 21:00. Possibilità di prenotare presso la segreteria del teatro: 333 164 7197

Bio:

Il Consorzio Anime Salve è un collettivo musicale che nasce nel 2008 dall’entusiasmo e dalla

passione per Fabrizio de Andrè di Alessio “Fuser” Castagna, cantante e musicista del Canavese, e

Andrea “Neura” Nejrotti, musicista e produttore dello scenario musicale torinese. Il gruppo negli

anni cresce raccogliendo musicisti in giro per l'Italia, fino a raggiungere l'Ensemble attuale di sette

elementi. Il Consorzio conquista l'apprezzamento del pubblico nazionale, spaziando tra

performance in ensemble o ricercando atmosfere più intime proponendo set acustici. Il Consorzio Anime Salve ha sempre cercato collaborazioni con lo scenario musicale nazionale. Vanta tra gli altri partecipazioni con Gnu Quartet, Federico Sirianni, Chiara Dello Iacovo, Iacopo Perosino... Dal 2016 la Band viene riconosciuta come “Band tributo ufficiale” dalla Fondazione Fabrizio de Andrè, con cui collabora anche per un progetto didattico sul cantautore in scuole e università. Negli ultimi anni hanno ricercato nuovi sound, proponendo arrangiamenti sia propri sia di altri artisti che hanno rappresentato la poesia di De Andrè.