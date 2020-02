Non esistono ragazzi cattivi... Uno sguardo è per sempre

Municipio 4 Milano presenta: "Non esistono ragazzi cattivi" la testimonianza-teatrale interamente scritta ed interpretata dai ragazzi ospiti dell'associazione Kayrós una comunità di accoglienza per minori e maggiorenni in difficoltà; durante la serata si tratteranno temi importanti come violenza, pregiudizio, legalità, paura del diverso ed accoglienza.

Gli adolescenti, in questo modo, svolgono un'importante attività socialmente utile in riparazione dei loro reati.

Un evento aperto a tutta la cittadinanza che si terrà venerdì 13 marzo 2020 alle ore 21:00 presso Il Politeatro in viale Lucania, 18 a Milano.

Sarà l’occasione per chi lo desidera di sostenere il progetto “Non lasciamoli soli” per arredare due appartamenti per i ragazzi che vengono ospitati dall’Associazione Kayrós di cui don Claudio è presidente.

Il vostro sostegno vale ancora di più grazie a Fondazione di Comunità Milano Onlus che raddoppierà tutte le donazioni fino ad un massimo di € 25.000.‼️

Vi aspettiamo tutti !



Entrata gratuita fino ad esaurimento posti.



Per info e prenotazioni scrivere ad eventi@kayros.it o chiamare il n. 347 2694622.