Non siamo in pericolo | Spettacolo teatrale, Spazio Tertulliano

Militare sovietico, tenente colonnello dell’Armata Rossa durante la guerra fredda. Uno tra i tanti uomini che vissero nelle inusuali trincee di una guerra che non “scoppiò” mai. Eppure, Stanislav Evgrafovic Petrov fu molto di più: fu l’eroe che, per un’intuizione, salvò il mondo da una guerra nucleare. Oggi, a 30 anni dal crollo del muro di Berlino, è il protagonista di Non siamo in pericolo, spettacolo teatrale scritto e diretto da Luca Ramella, in scena dal 17 al 19 gennaio, sul palco dello Spazio Tertulliano.



Siamo in un bunker, nei pressi di Mosca. È la notte del 26 settembre del 1983, al culmine della guerra fredda. Petrov, quella notte, sostituisce l’ufficiale di servizio per monitorare il sistema satellitare posto a sorveglianza dei siti missilistici degli U.S.A. Nel caso eventuale di un attacco, la strategia dell’Unione Sovietica prevedeva un immediato contrattacco nucleare su vasta scala. Alle 00.14 di quella notte, arrivò il tanto temuto allarme: il sistema segnalava che dal Montana era in arrivo un missile, diretto sul territorio russo. Pochi minuti dopo, altri quattro segnali. Il tenente colonnello Petrov, però, ebbe un’intuizione: era impossibile che gli Stati Uniti procedessero a un attacco nucleare con un numero così esiguo di missili, si trattava di un errore del sistema satellitare sovietico OKO. Per questa ragione, decise di non segnalare nulla ai suoi superiori.

La storia gli diede ragione: era un falso allarme.



Ma l’incredibile vicenda di Stanislav Petrov non si concluse con riconoscimenti e onorificenze: l’incidente fu nascosto ai media, il colonnello fu redarguito, mandato in pensione anticipata, dimenticato. Morì, in difficili condizioni di salute ed economiche, il 19 maggio 2017.



Tra interviste e stand-up comedy, Non siamo in pericolo rende omaggio alla storia di un eroe dimenticato, di un uomo come tanti che – al posto giusto, al momento giusto – salvò il destino dell’umanità.



Per informazioni:



Non siamo in pericolo

Produzione In Scena Veritas

Testo e regia di Luca Ramella

Con Bruno Cerutti, Marco Lupezza, Davide Magnaghi, Luca Ramella



Dal 17 al 19 gennaio 2019

Spazio Avirex Tertulliano | via Tertulliano 70, 20137 Milano