Presso l’istituto Franceschi (MI) si terrà un convegno dal titolo "Non soltanto un progetto, ma una formazione continua e condivisa per prevenire e delimitare il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo".



Il convegno si terrà il giorno mercoledì 29 Maggio 2019 alle ore 16:30 presso la scuola primaria Muratori e Menotti Pio, di via Muzio, 5.

In questo Istituto scolastico, grazie alla acutezza e sensibilità della preside Dott.ssa Paola Gajotti è stato possibile realizzare gratuitamente un percorso annuale di prevenzione del bullismo/ cyberbullismo a cura della criminologa Dott.ssa Maria Amantea.

Il percorso del tutto innovativo. E’ stata una formazione nella formazione…il corpo docente scientemente si è confrontato, ricercando strategie per creare percorsi interdisciplinari attraverso iniziative che richiamassero l’attenzione dei bambini sul pianificare e progettare attività congeniali ad essere interiorizzate per poter essere ritrasferite attraverso il raccontarsi e la realizzazione spontanea di una “PEER EDUCATION”

Gli alunni grazie alle attività dirette, trasversale e alla didattica laboratoriale hanno dato vita uno spazio di confronto interattivo, realistico delle loro emozioni, mettendole liberamente in “Piazza” con la forza di chi sente di essere cresciuto e ha la consapevolezza che il bullo quanto la vittima del bullismo hanno fame di autostima ed è nella figura di riferimento che devono trovare la fiducia di confidarsi.

Al convegno prenderanno parte ospiti che hanno fatto dell’azione una scelta di vita. Professionisti che sanno perfettamente ch’è importante far capire ai ragazzi che gli adulti ci sono.

Il territorio fa rete, perché è vivo e si impegna a trasferire una cultura di valori alla nuova generazione, con progetti che promuovono una cittadinanza attiva continua.

Nel convegno Intervengono ospiti d’eccezione sempre pronti a mettersi in discussione là dove si può e si deve poter fare.

Introduce La preside Prof.ssa Paola Gajotti



Moderatrice: Dott.ssa Maria Amantea-Insegnante-Criminologa-Referente del bullismo/cyberbullismo-Formatrice-Realizzatrice del progetto e di numerosi progetti inerenti il disagio minorile.



Ivana Calvetti Insegnante-Collaboratrice del DS-Esperta in formazione digitale-Referente del progetto nella scuola Primaria.



Massimo Lezzi - presidente associazione genitori



Laura Luppi- Assessore alle Politiche sociali-Famiglia-C.S.R.C., Servizi educativi-C.A.G., Politiche femminili e Pari opportunità







La senatrice Elena Ferrara - Promotrice e prima firmataria della legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. E' la prima legge in Europa sul fenomeno del cyberbullismo.





Giovanni Zais - Presidente associazione Milano Positiva



Silvio Tursi- Presidente associazione Tempo per l’infanzia



Andrea Netti- #IOCISONOETU



Pippo Sorrentino-Personal & Business Coach