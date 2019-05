"Non sono femminista, ma..." stand up comedy all'arci turro

“Femminismo” è una parola che continua a far paura.



In questo monologo satirico, il cui titolo fa il verso all'ipocrita frase: “Non sono razzista, ma...” Clara Campi si chiede se sia possibile per una donna non essere femminista, portando sul palco il suo originale punto di vista su relazioni tra uomo e donna, omossessualità, razzismo, He-Man e molto altro.



Clara Campi è un’affermata attrice e stand up comedian, ma il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare una gattara.

A questo scopo gira sempre con una scatola di croccantini in borsa.



Dopo aver ottenuto con grandi sacrifici (primo tra tutti quello di alzarsi la mattina) il diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere, si trasferisce a New York dove frequenta l’American Musical and Dramatic Academy, recita in film indipendenti, in spettacoli off-broadway e si affaccia all’ambiente della Stand Up Comedy.



Tornata in Italia per ragioni ignote, decide di concentrarsi principalmente sulla comicità, partecipa a varie trasmissioni televisive tra cui “Lucignolo” su Italia1 e “Natural Born Comedians” su Comedy Central e gira l'Italia con i suoi spettacoli, inseguendo il desiderio, quasi utopico, di unire femminismo e senso dell'umorismo.



Inzio spettacolo ore 21.30, ingresso libero con tessera ARCI, possibilità di lasciare un contributo artistico.