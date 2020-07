Noodles Festival al Parco Tittoni: ingresso gratis

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio al Parco Tittoni arriva il “Noodles Festival”, una tre giorni dedicata ai classici spaghetti giapponesi e cinesi.

Il festival

Il pubblico potr scoprire i sapori orientali anche nelle varianti yakisoba (fritti al salto) e udon (di grano tenero e più spessi), personalizzando liberamente i piatti scelti. L'ingresso al festival è gratuito, prenotazione online consigliata.

I noodles

I noodles sono un tipo di cibo a base di pasta azzimo che viene arrotolata e tagliata, allungata o estrusa in lunghe strisce o stringhe. I noodles possono essere refrigerati per una conservazione a breve termine o essiccati e conservati per un uso futuro.

Per quanto riguarda i noodles giapponesi, si dividono innanzitutto in integrali e non. I principali tipi di noodles giapponesi sono i Soba (di grano saraceno), gli Udon (di farina di grano, fini, da mangiare caldi o freddi), i Somen (molto sottili) e i Ramen (di tipo cinese, gialli per l’uovo utilizzato).