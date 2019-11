I nostri figli: come un'opera d'arte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Viviamo immersi in una società liquida che cambia costantemente e costringe a ripensare il ruolo educativo. Sei un genitore attento ma ti è capitato di sentirti inadeguato? Di cosa hanno veramente bisogno i nostri figli? A queste e altre domande risponderà Fabio Salomoni nel primo appuntamento aperto al pubblico organizzato al Museo d’Arte e Scienza di via Quintino Sella per mercoledì 4 dicembre alle 18.30. Ingresso libero con prenotazione scrivendo a info@museoartescienza.com oppure telefonando al 0272022488. Ogni genitore sente l’impegno di crescere i propri figli al meglio, ma il sistema di valori valido per le passate generazioni sembra aver perso la sua efficacia e nei genitori si fa strada un senso di smarrimento. Questo incontro, aperto e costruito sulle esigenze del pubblico, permetterà di conoscere meglio alcuni meccanismi di pensiero dei nostri figli per comprendere come è meglio agire e parlare. Consentirà anche di cominciare a cambiare il nostro atteggiamento per creare un clima sereno nel quale porre le basi affinché i ragazzi possano diventare adulti soddisfatti e più sicuri di se stessi. Fabio Salomoni è marito felice e papà orgoglioso di due adolescenti. La sua storia personale è intensa e gli ha permesso di maturare un’esperienza unica. È diventato coach dopo 25 anni come infermiere nel reparto di psichiatria di un ospedale pubblico milanese e un lungo percorso di perfezionamento guidato dalla sua passione per le neuroscienze. Ha ideato e registrato il modello di PNL Etica® e la sua missione è aiutare le famiglie, in particolare le donne, a creare un ambiente accogliente di serenità, collaborazione, rispetto e, soprattutto, amore. A chi è rivolto questo incontro? A tutti i genitori che desiderano comprendere meglio alcune dinamiche educative: • di bambini tra 7-10 anni per coltivare un terreno fertile che aiuterà i figli a crescere sereni • di pre-adolescenti (10-14 anni) per prepararsi all’arrivo di una fase cruciale • di adolescenti per avere risposte concrete su atteggiamenti e comportamenti ricorrenti. Con l’obiettivo di comprendere maggiormente i nostri figli per scoprire di cosa hanno più bisogno, sarà un appuntamento dinamico per raccogliere le esperienze e fornire una chiave di lettura possibile alle tematiche più critiche e guardare alle possibili soluzioni: come agire, quali errori evitare, cosa dire e quando fermarsi. I partecipanti riceveranno un estratto del libro di Fabio Salomoni dal titolo “100 consigli per i genitori e per la coppia” per approfondire alcuni argomenti e avere accesso al Gruppo Privato Facebook in cui l’autore tiene ogni mese una diretta sui temi che più mettono in crisi. “La vita è troppo preziosa per viverla con i rimpianti”, agire è il primo passo per cambiare e conquistare la propria serenità e quella della nostra famiglia.