Not(t)e di Natale in borgo Magenta

Dopo il vivo successo riportato lo scorso anno l’Associazione Musicale Duomo offre per il periodo natalizio due preziosi appuntamenti musicali durante il mese di dicembre. Not(t)e di Natale nel Borgo Magenta offrirà un programma con repertori inconsueti e ensemble di particolare originalità.

Protagonista del primo concerto sarà l’Orchestra di flauti Zephyrus, diretta dal primo flauto della Scala Marco Zoni, formata dai più valenti solisti italiani, un evento di grande rilievo, con la “natalizia” Suite da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky.

Il concerto tenuto dall’Ensemble Duomo con il mezzosoprano Elisa Fortunati presenterà un programma che spazia da Vivaldi a Morricone, con alcune primizie per l’Italia come la stupenda Ave Maria del polacco Michal Lorenc, uno dei pezzi sacri contemporanei di maggior pregio in prima italiana, e Beatitudes del russo Martynov, reso celebre dal film “La grande bellezza”.



INGRESSO LIBERO A ESAURIMENTO POSTI





PROGRAMMA:



Domenica 15 dicembre 2019 – ore 20

Chiesa S. Maria della Consolazione al Castello

Orchestra di flauti Zephyrus

diretta dal primo flauto della Scala Marco Zoni



Giovedì 19 dicembre 2019 – ore 20

Chiesa S. Maria della Consolazione al Castello

Ensemble Duomo - direzione e chitarra Roberto Porroni

Elisa Fortunati – mezzosoprano