"Note di vita” di Fiorino Ludovico Smeraldi

Milano - Domenica 18 giugno, alle ore 19, il locale milanese Portineria 14 in via Ettore Troilo ospiterà la prima presentazione del romanzo d'esordio di Fiorino Ludovico Smeraldi "Note di vita", edito da Scatole Parlanti Edizioni. Dialoga con l'autore la dott.ssa Caterina Campanini.

Durante un viaggio in treno da Roma a Milano, con la testa poggiata sul vetro del finestrino, mentre fuori impazza la bufera, il protagonista di quest'opera s'immerge nell'ascolto in cuffia di una vecchia playlist: sedici canzoni logicamente e ritmicamente slegate, che però hanno il pregio di condurre la mente, di volta in volta, verso lidi imprevisti e imprevedibili. Si passa così dal ricordo d'infanzia all'analisi del senso della solitudine; da riflessioni sulle "grandi domande" a disquisizioni cinematografiche; dalla critica al capitalismo, che vorrebbe uniformare e fabbricare i nostri sogni, alla ricerca della strada per la felicità; dal significato dell'arte all'importanza dell'amore. Un libro intimo, di spessore, libero, in cui la scrittura segue il formarsi e lo svolgersi del pensiero sugli assi cartesiani dello spazio-tempo, rincorrendo le note di una musica del cuore, senza la quale vivere non avrebbe il medesimo valore.



Fiorino Ludovico Smeraldi è nato a Milano il 18 gennaio 1980. Si è laureato in Storia all'Università "Cattolica del Sacro Cuore" di Milano, con una tesi in Antropologia culturale dal titolo Il calcio come metafora della vita. Vive tra l'Italia e Salvador de Bahia, dedicandosi allo studio dell'arte, della letteratura e della filosofia. Note di vita è il suo esordio nella narrativa.