"Note per la Ricerca"

Orchestra da Camera di Friburgo per il Comitato Maria Letizia Verga.



Sabato 3 febbraio 2018, ore 21:00

Sala Verdi del Conservatorio di Milano

Via Conservatorio, 12



L'incasso della serata sarà totalmente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per sostenere i progetti di Ricerca del Centro Maria Letizia Verga di Monza per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Un'occasione in cui le note della grande musica eseguita da artisti internazionali saranno a favore di un Centro d'eccellenza dove ogni giorno ricerca, cura e assistenza sono le attività necessarie per guarire un bambino in più.



Orchestre de Chambre Fribourgeois (Svizzera) accompagnerà il brillante clarinettista svizzero Curzio Petraglio nel celebre Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, unica data in Italia.



Per INFO E PRENOTAZIONI:

http://www.comitatomarialetiziaverga.it/note-per-la-ricerca

oppure scrivere a eventi@comitatomarialetiziaverga.org