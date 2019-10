'Notre Dame de Paris': torna l'amatissima opera con le musiche di Cocciante

L'apprezzatissima opera Notre Dame de Paris torna a Milano con un super spettacolo che andrà in scena dal 17 ottobre al 17 novembre.

"Uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo - scrivono gli organizzatori - tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo che ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo in Italia".

"Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo - continuano gli organizzatori in una nota -. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz".

Ad aspettare il pubblico un super musical che farà emozionare con l'intramontabile storia di Victor Hugo, in scena nella sua versione originale in francese dal 16 settembre 1998, quando andò in scena al Palais des Congrès di Parigi.