"Notte al Museo": il 31 ottobre al Museo della Scienza speciale Halloween

Martedì 31 ottobre Notte al museo torna con uno speciale Halloween al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

L'appuntamento, rivolto alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni (ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto, un adulto non può accompagnare più di 5 bambini e non è possibile la partecipazione di più di 2 adulti per ogni bambino), prevede attività di animazione e di esplorazione dei più bei luoghi del Museo, tra strane apparizioni ed esperimenti spaventosi.

I partecipanti, che iniziano le attività alle 20, dormiranno in un campo allestito nella Sala delle Colonne, vicino alla Galleria dedicata a Leonardo da Vinci. Gli organizzatori ricordano di portare con sé: sacco a pelo, materassino da campeggio, cuscino, necessario per la notte e per l’igiene personale, prodotto antizanzare, vestiti e scarpe comode, torcia elettrica (da usare nelle attività di esplorazione delle collezioni).

L'attività non prevede la cena, ma mette a disposizione un leggero snack per la prima colazione del sabato mattina. I partecipanti possono portare altri snack e bevande per la notte e la colazione. Prenotazione è obbligatoria: prenotazioni@museoscienza.it, 02 48 555 558.