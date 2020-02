Milano, arriva la notte delle bacchette, la cena solidale per gli orfanotrofi cinesi

Una serata gastronomica orientale per sostenere i progetti dell'associazione AiBi Amici dei bambini. È La notte delle bacchette, in arrivo a Milano giovedì 20 febbraio, quando ristoranti, sale da tè, enoteche, gastronomie cinesi aderiranno all'iniziativa devolvendo parte dei ricavi a favore dei progetti per aiutare a gestire l’emergenza sanitaria negli orfanotrofi in Cina per gli effetti del Coronavirus.

Da settimane AiBi raccoglie donazioni e materiale per gli orfanotrofi cinesi. Giovedì sera sarà possibile contribuire, e al contempo sostenere la comunità cinese di Milano, ordinando uno dei piatti solidali: metà del ricavato della vendita verrà destinato all'associazione.

L'iniziativa, scrivono gli organizzatori, ha un duplice obiettivo:"Dare un calcio alla diffidenza, alla discriminazione, alle paure", dopo il calo di presenze nei ristoranti cinesi per effetto della psicosi da Coronavirus, e al contempo sostenere concretamente progetti di solidarietà in Cina. Per maggiore info sui progetti dell'associazione consultare il sito di AiBi; sulla pagina Facebook dell'iniziativa, invece, i locali aderenti.