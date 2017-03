La "Notte bianca del design" a Brera: venerdì 7 aprile 2017

Venerdì 7 aprile, in occasione del Fuorisalone 2017, a Brera si terrà la Notte bianca del design.

Il quartiere, cuore pulsante della Design Week 2017, per quest'anno ha scelto come tema "Progettare è un gioco. Giocare è un progetto"; incontri, progetti ed eventi culturali della zona pertanto, avranno questo stesso filo conduttore. Il soggetto, che è una citazione dell'artista, scrittore e designer Bruno Munari, rimanda a un approccio progettuale che si serve dell'attività ludica per liberare idee e spunti nascosti.

Per la Notte bianca del Brera Design District è prevista l'apertura prolungata di moltissimi showroom, oltre a una serie di iniziative speciali che animeranno la zona.