Notte bianca alla piscina Cozzi: venerdì e sabato si nuota fino alle 4 di notte

In occasione dell'installazione di Museum of the Moon, la suggestiva opera dell’artista Luke Jerram, alla Piscina Cozzi sarà possibile nuotare fino alle 4 di notte. Una notte bianca permetterà di ammirare l'incantevole luna di sette metri di diametro tra una bracciata e l'altra.

"Visto il grande successo della super luna - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - Milanosport ha deciso di dare un’opportunità in più di nuotare in notturna questa settimana: alla già prevista notte bianca di sabato 22, si aggiunge quella di venerdì 21, con prolungamento del nuoto fino alle 4 del mattino".

L'installazione

Museum of the Moon, il progetto artistico itinerante dell’artista britannico Luke Jerram, sarà visibile gratuitamente alla Piscina Cozzi dal 15 al 23 giugno. Da sabato 15 a lunedì 17 sono stati circa 3200 i visitatori che hanno scelto di rivolgere il proprio sguardo alla grande luna di Jerram. Di questi poco meno di 2000 hanno deciso di nuotare sotto l’imponente opera d’arte, mentre altri 1234 hanno preferito guardarla dalle tribune.

L’imponente installazione misura 7 metri di diametro ed è una sfera che riproduce fedelmente la superficie lunare, grazie alle cartografie fornite dalla Nasa. Con una scala di circa 1:500,000, ogni centimetro della scultura sferica equivale indicativamente a 5km della superficie lunare.

Info e orari di apertura

Il pubblico potrà nuotare dalle 10 del mattino fino alle 4 di notte venerdì e sabato. Mercoledì, invece, la piscina Cozzi sarà accessibile dalle 7 alle 23, giovedì dalle 7 alle 19 si potrà nuotare, mentre dalle 7 alle 22:30 sarà possibile ammirare la luna dalle tribune. Domenica, infine, l'apertura è prevista dalle 10 alle 19. L'accesso alle tribune per vedere l'opera di Jerram sarà gratuito e senza prenotazione. Per nuotare, invece, l'ingresso costerà come abitualmente 7 euro (5 il ridotto).