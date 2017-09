"In tenda": il 30 settembre notte bianca al Teatro Ringhiera

Sabato 30 settembre il Teatro Atir Ringhiera saluta la propria chiusura per lavori di ristrutturazione (dal 3 ottobre) con In tenda!, una notte bianca con musica, spettacoli e cibo.

Si parte alle 18 con la balera di Claudio Merli; alle 19:30 è l'ora dell'aperitivo, accompagnato dal concerto di The Mamabluegrass Band e la dimostrazione in audiocuffie a cura di Circolo Bergman; alle 21 vanno in scena spezzoni, aneddoti e ricordi legati al Ringhiera; alle 23 sul palco il teatro di strada di Granmastro Burattinaio, Tobia Circus e Teatro del Cacao; alle 24 rappresentazione de Le allegre comari di Windsor, regia di Serena Sinigaglia.

Dopo mezzanotte si prosegue con: il concerto Il sentimento popolare, all'una; una "risottata" con deejay set di Be It e Missin Red, alle 2; lo spettacolo 1943 - Come un cammello in una grondaia, regia di Serena Sinigaglia, alle 6; e, in conclusione una colazione collettiva all'alba (ore 7). In programma anche il flash mob Across the Universe, a cura di Fattoria Vittadini (qui il tutorial per imparare la coreografia).