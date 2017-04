Notte delle note a Morimondo

Un intero Borgo si illuminerà di Musica Internazionale. Festival artistico/culturale su base totalmente musicale. Si tratta di un evento unico, dove la protagonista assoluta è la Musica, con le sue molteplici manifestazioni. ​ Numerosi gruppi animeranno le vie e le piazze del Borgo con la loro musica e la loro arte. Sono ammessi tutti i generi musicali, rappresentati da Gruppi amatoriali e professionisti, Scuole di ballo, Artisti vari che hanno come tema centrale la Musica. Ad esaltare le note che si diffonderanno in ogni angolo del paese, ci saranno luci che creeranno atmosfere surreali e magiche, effetti speciali, video e animazioni sulle pareti di alcuni edifici o sale che prenderanno vita a tempo di Musica, in un coinvolgimento totale del pubblico partecipante. Un'intera città diventerà palcoscenico per un giorno per infiniti artisti che, ad ogni livello ed espressione, avranno come denominatore comune la Musica. Madrina d'eccezione: Luciana Savignano. Entrata libera.