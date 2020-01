Una notte flamenca tra ballerini e musica dal vivo

Sabato 1 febbraio alla Scighera arriva una serata dedicata alla magia del flamenco con un'ospite d'eccezione da Cadiz, la ballerina Aurora Gonzales Sevilla.

Il concerto

Il concerto trasporterà il pubblico in un viaggio nel cuore dell'Andalusia, tra melodie passionali e coinvolgenti un divertimento contagioso. E in un'occasione per riunirsi non mancherà certo a fine concerto una fiesta por buleria.

I musicisti

I musicisti che si esibiranno dal vivo al concerto saranno la cantante Carmen Amor, il chitarrista Ale Martin, Francesco Perrotta al cajòn,

Ale "Cuci" & Bea Quintana alle palmas.

Ingresso con sottoscrizione tessera Arci.