Notte Lilla all'Isola giovedì 4 luglio: eventi, mostre, musica e concerti gratis

Torna giovedì 4 luglio 2019 la Notte Lilla, l'appuntamento che, ormai ogni estate, anima il quartiere milanese dell'Isola nel periodo dei saldi che partiranno sabato 6 luglio, con una ricca offerta di eventi culturali e musicali e con iniziative studiate anche per il divertimento dei più piccoli, tra yoga e laboratori di pittura.

Per l'occasione, tutti i negozi resteranno aperti fino alle 23 e daranno la possibilità di ottenere gratuitamente l'Isolacard, una tessera che consente di raccogliere punti e ottenere sconti negli esercizi commerciali convenzionati. Lungo le strade del quartiere si svolgerà inoltre l'esibizione itinerante della Swing Faces Brass Band (nella foto), che proporrà il repertorio classico di New Orleans.

In via Borsieri spazio per il mercatino degli hobbisti. E, nei locali, ristoranti, pizzerie, pub e negozi dell'Isola, mostre d'arte, dj set, concerti, reading e performance.