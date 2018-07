Arriva la Notte lilla 2018: concerti e spettacoli all'Isola

Giovedì 12 luglio arriva La notte Lilla dell'Isolacard, un'occasione per vivere il quartiere Isola con tanti negozi aperti fino alle ore 23.

E' stato inoltre organizzato un circuito di attività culturali e di intrattenimento (musica dal vivo, dj set, presentazioni, mostre) a partire dalle 18.30 e fino alle 24. Non solo: numerosi locali, bar, ristoranti, pizzerie, pub e negozi ospiteranno concerti e performance, selezionati da Antonio Ribatti, direttore artistico dell’iniziativa. Si potranno inoltre ascoltare diverse performance di musica come quella del chitarrista e cantante brasiliano Nenè Ribeiro, il gruppo samba-rock Liga O Motoradio e noti jazzisti della scena milanese come il sassofonista Michele Bozza.

La Notte Lilla dell'Isolacard è promossa da Associazione Isola Revel del Distretto Isola ed è organizzata da AH-UM.

Il programma dettagliato della manifestazione viene aggiornato di ora in ora su Facebook.