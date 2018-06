Shopping, concerti, dj set e laboratori vocali: divertimento, svago e cultura giovedì 12 luglio al quartiere Isola con la “notte Lilla dell’isolacard”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO - Giovedì 12 luglio sarà la “NOTTE LILLA DELL’ISOLACARD”, un’occasione straordinaria di vivere il quartiere Isola con tanti negozi aperti fino alle ore 23, nella settimana dei saldi, con la possibilità di ottenere gratuitamente l’ISOLACARD, una tessera che consente di raccogliere punti e sconti nei negozi convenzionati, con palloncini e spille lilla in omaggio per essere tutti cittadini del quartiere “lilla”. Nello specifico, è stato organizzato un circuito di attività culturali e di intrattenimento (musica dal vivo, dj set, presentazioni, mostre ma non solo) a partire dalle 18.30 e fino alle 24. In particolare, numerosi locali, bar, ristoranti, pizzerie, pub e negozi ospiteranno concerti e performance, selezionati da Antonio Ribatti, direttore artistico dell’iniziativa. Numerose saranno le location aderenti, tra le quali Al Tronco, Angolomilano, E…Brezza, Milano Manifesti, Nordest Caffè, Osteria al Nove, Panino Geb in Fontana, Pub24, Sullenuvole e Taj Mahal. Alcuni luoghi all’aperto saranno coinvolti da performance estemporanee come VOX POPULI. Per quanto riguarda la musica, si potranno ascoltare il chitarrista e cantante brasiliano Nenè Ribeiro, il gruppo samba-rock Liga O Motoradio, noti dj come King Raphael e Lele Di Mitri e noti jazzisti della scena milanese come il sassofonista Michele Bozza, oltre a swing band che vi faranno ballare per strada. Il progetto centrale che caratterizzerà la manifestazione sarà proprio VOX POPULI, laboratorio vocale estemporaneo aperto a qualsiasi cittadino (non è richiesta alcuna competenza musicale) e diretto dal compositore e polistrumentista Massimo Giuntoli. Gli unici requisiti necessari? Curiosità, mente aperta e spirito d’avventura oltre, ovviamente, alla propria voce. Un’esperienza da non perdere, per spiriti curiosi, cuori avventurosi e voci… “fuori dal coro”! La “NOTTE LILLA DELL’ISOLACARD”, promossa da Associazione Isola Revel del Distretto Isola, è organizzata da AH-UM, che dal 2010 dà vita nel quartiere all’AH-UM MILANO JAZZ FESTIVAL, primo festival a carattere territoriale della città. Nel corso degli anni Distretto Isola e AH-UM hanno organizzato diverse manifestazioni, tra cui il «IL GIOVEDÌ ALL’ISOLA», «UN GIORNO DA MARCIAPIEDE», «ISOLA JAZZ CLUB» e «BOSSANOVA MILANESE», con l’obiettivo di sviluppare il senso di socialità a tutti i livelli e proponendo buona musica ed eventi culturali alla portata di tutti. Il motto che lega queste manifestazioni - e che sta alla base della filosofia di AH-UM - è sempre lo stesso: CULTURA È DIVERTIMENTO. Il fine è quello di sperimentare un sistema di “isole pedonali temporanee” in luoghi significativi per la vita, lo sviluppo e la valorizzazione dell’Isola, a favore di una socialità basata sulla condivisione di attività culturali, musicali, artistiche e ricreative di alto profilo, oltre a promuovere forme di turismo “di vicinato” e di cultura “a portata di mano”, a beneficio della città nel suo complesso e dei suoi abitanti. Il programma dettagliato della manifestazione viene aggiornato di ora in ora su Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/2022253891363205/ Ufficio stampa AH-UM Andrea Conta, cell 3471655323 Mail: andrea.conta1968@libero.it