The Notwist in concerto: il 5 aprile ai Magazzini Generali

Mercoledì 5 aprile The Notwist suonerà in concerto ai Magazzini Generali in occasione del tour di supporto al nuovo disco Superheroes, Ghostvillains & Stuff, pubblicato lo scorso ottobre con Sub Pop.

I fratelli Markus e Michael Acher, insieme a Mecki Messerschmidt, sono attivi dal 1989, anno in cui fondano il gruppo Notwist in una cittadina bavarese. Inizialmente il loro sound spazia dal metal al grundge e indie rock, mentre successivamente si colloca sempre più all'interno dell'elettronica. Nel 2002 i Notwist pubblicano Neon Golden, considerato non solo il loro capolavoro, ma anche un album fondamentale per la musica degli ultimi anni.