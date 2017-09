"Now is the time": fino all'8 settembre da Mare Culturale Urbano cinema d'animazione

Fino a venerdì 8 settembre Mare Culturale Urbano ospita la rassegna di cinema d'animazione Now Is The Time, dedicata a Norman McLaren, l'artista canadese padre della tecnica "frame by frame".

L'iniziativa prevede: la proiezione di alcuni dei migliori corti di Norman McLaren (lunedì 4 settembre, ore 21, ingresso libero); un workshop per creare un breve film di animazione, a cura di Jacopo Martinoni, Elisa Bertolotti e Simon Drouin (mercoledì 6 e giovedì 7 settembre dalle 17:30 alle 20:30, su contributo, per iscrizioni maremilano.org); la performance Digital Sketchmob, con disegni e interazioni tra Italia e Canada (venerdì 8 settembre, ore 18, gratis, per iscrizioni maremilano.org).