Nuova iniziativa permanente "conoscersi a Cernusco" (serie illimitata di eventi)

Faccio un passo indietro e mi presento: mi chiamo Diego Sala, ho 40 anni, lavoro nella sede di Banco BPM a Milano come informatico, sono residente a Cernusco sul Naviglio da 3 anni e appena trasferitomi a Cernusco iniziai ad organizzare piccoli eventi di gruppo gratuiti nel tempo libero utilizzando il noto sito internazionale MeetUp.com, una sorta di Facebook per eventi, per conoscere nuove persone, divertirmi e fare sport socializzando.



Nei primi due anni mi limitai ad organizzare biciclettate sul Naviglio da Cernusco, aperitivi a Milano, passeggiate esplorative in varie località e poco altro. Gestendo gruppi da 500-2000 membri, ogni uscita o aperitivo contava 5-50 partecipanti, ogni volta in parte abituali e in parte nuovi.



Un anno fa ho aggiunto una nuova avventura personale: per unire la conoscenza di nuove persone alla mia passione del pianoforte ho organizzato feste per amici pianisti in un bellissimo loft di un amico, con pianoforte a coda, maxischermo e (doppio) chef: https://www.facebook.com/PianoLoversMilano/

Per queste feste, circa una al mese, ho avuto la fortuna di ricevere articoli da Il Corriere della Sera (v. foto sul sito) ed Il Giorno (v. https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/raduno-pianisti-1.2957699).



L'ultima mia iniziativa personale del gruppo Facebook "Conoscersi a Cernusco" nasce dal mettere a frutto l'esperienza che ho maturato nell'organizzare uscite di gruppo, per divertirmi e conoscere persone nel mio nuovo territorio, Cernusco, dove ancora non esistono opportunità simili, essendo praticamente tutte focalizzate su Milano città.



Il gruppo è aperto da questo lunedì ed in questi 6 giorni ha raccolto circa 200 membri di Cernusco e dintorni ma per iniziare a fare uscite con almeno 10-20 persone stimo per esperienza che serviranno almeno 500-1000 membri ed un mese di tempo.



Nel frattempo nella sezione Eventi ho già pubblicato una serie di iniziative per i "pionieri" del gruppo:



L'obiettivo finale è quello di conoscersi e divertirsi.



Per qualsiasi altra informazione sono a disposizione!



Grazie e cordiali saluti

Diego Sala

