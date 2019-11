Nuova Opel Corsa, vieni a scoprirla!

Giovedì 14 Novembre dalle 19.30 scalderemo i motori della nuova Opel Corsa, presentata in anteprima milanese nello showroom Opel PSA Retail Milano di Via Gattamelata 41.

Un evento dedicato all’innovazione perché “Il futuro appartiene a tutti”, con tecnologie emozionali sintonizzate sul nuovissimo modello di casa Opel.

Nuova Corsa: maneggevole come una citycar, confortevole come una vettura di classe superiore, con 5 porte, sicura e intelligente, il modello che ha fatto la storia del marchio in tutto il mondo.

Ospiti della serata dei secret guests molto speciali: i vincitori del più celebre music show italiano che sarà trasmesso live durante la serata. I posti sono limitatati. Scopri di più sull’evento e conferma la tua partecipazione.

PSA RETAIL è il secondo gruppo di distributori di auto in Europa con 378 punti vendita in 10 paesi, di cui 7 in Italia fra Milano e Roma. Oltre al marchio Opel, l’ultimo acquisito nel 2017 da General Motors, gli altri brand della gruppo automobilistico PSA sono Citroen, Peugeot e DS Automobiles, tutti presenti nello showroom di Via Gattamelata a Milano.