Nuove forme con todd terje dj set, Triennale Milano

Nuove Forme // Rassegna di Musica Contemporanea



La musica è una forma d’arte in continua evoluzione.

Attraverso l’utilizzo della tecnologia siamo ormai abituati ad ascoltare i suoni attraverso strumenti elettronici e mixer.

Le “Nuove Forme” della musica sono fruibili anche in spazi non convenzionali, anzi proprio in questi ambiti riescono a dimostrare legami forti con quello che le circonda.

Questa rassegna ha come scopo quello di mettere a fuoco il legame tra i nuovi linguaggi musicali e i luoghi inusuali dove essi si possono sviluppare e trasformare.

Nuove Forme avra’ luogo presso il giardino della Triennale di Milano attraverso una rassegna di eventi. Il primo è in programma il 6 settembre 2019.



Todd Terje (Olsen Records / Oslo)



Qualunque cosa produca di Todd Terje emana un’atmosfera giocosa ed innovativa.

Il suo album di debutto 'It's Album Time’ è stato letteralmente osannato da pubblico e critica, i ritmi

accattivanti i suoni dubby e i sinth dreamy di questo album creano stati d’animo cinematografici.

Il produttore norvegese manca da Milano da diversi anni, la sua promessa è quella di

farci vivere una notte indimenticabile alla Triennale.