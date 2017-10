Nuovo appuntamento al Rock files live! Di Lifegate Radio

OSPITI DEL SECONDO APPUNTAMENTO L’AURA E MAURO ERMANNO GIOVANARDI





Mercoledì 18 ottobre - ore 22.30

Spirit de Milan

via Bovisasca 59 - Milano



Milano, 06 ottobre – Mercoledì 18 ottobre alle ore 22.30, Sul palco dello Spirit De Milan a fianco di Ezio Guaitamacchi saliranno Mauro Ermanno Giovanardi e L’Aura, tra le voci più suggestive della canzone italiana di oggi.



Giovanardi presenterà “La Mia Generazione”, personale rilettura degli anni 90’ che riprende brani storici di Afterhours, Marlene Kunz, Subsonica, Neffa, Casinò Royale con l’aiuto degli stessi protagonisti di quella stagione.



“Il contrario dell’amore”, primo album di inediti dal 2017, segna invece il ritorno di L’Aura; un concept album ispirato alla musica degli anni '60, '70 e '90, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock.



A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit de Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.



Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 23 ottobre alle ore 23:00.



Per iscriversi: http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-mauro-ermanno-giovanardi-e-laura