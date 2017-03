Nuovo Ordine ------ Maryam Aeenmehr - Saba Najafi In "Vite di scarto" * Bauman definisce la comunità come un luogo cosciente e consapevole progettato su modelli di tipo legislativo, politico ed economico. Abbandonare la propria comunità sgnifica lasciare l'involucro dei luoghi e delle sensazioni che costituiscono le prime tracce su cui si è stabilito il codice di funzionamento psichico, questo abbandono scombussola radicalmente tutto cio che è la vita di un emigrante e fa si che esso abbia le braccie aperte per accettare e creare nuove regole per la sua vita. Il progetto "Nuovo ordine" nasce dalla comune esperienza di abbondono di due artiste che hanno realizzato un luogo di convivenza con gli oggetti più amati, dai loro disegni, dalle foto, dai ricordi e da tutto quello che si potrebbe portar via in un'altra probabile fuga. Un nuovo ordine a due vite con le stesse radici tagliate e collocate altrove. Un nuovo ordine a tutto cio che possiedono per creare un luogo dove sognare. Una casa. *Bauman Zigmunt,Vite di scarto, trad. it di Marina Astrologo, Roma-Bari, Laterza New Order The "New Order" project comes from the common experience of homeland abandonment of two artists who have created a place of cohabitation with the most beloved objects, their designs, the old photos, memories and everything that you could take away in another probable shelter. A new order of two lives with the same roots that are cut and placed in another site. A new order for everything they possess to create a place to dream. A home.