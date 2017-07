New York Ska-Jazz Ensemble in concerto: il 21 luglio al Carroponte, gratis

Venerdì 21 luglio al Carroponte suona il collettivo americano New York Ska Jazz Ensemble.

La formazione rielabora standard jazz in chiave ska e reggae, servendosi ampiamente dell'improvvisazione. Le esibizioni dal vivo, che ogni anno sono numerose e in tutto il mondo, non mancano mai di coinvolgere e sorprendere il pubblico.

I NYSJE nascono nel '94 come progetto parallelo dei Toaster, da cui ricevono in eredità il frontman e sassofonista Fred “Rocksteady” Reiter; gli altri componenti del gruppo provengono da band come Scofflaws e Skatalites.